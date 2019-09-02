مروة ناجي تبدأ حفلها في أوبرا دمنهور بـ “حبيت من قلبي” والجمهور يشاركها الغناء

إستقبل جمهور “دمنهور” الفنانة مروة ناجي إستقبالاً حافلاً في الحفل الذى أحيته مؤخرا في “أوبرا دمنهور” ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للأوبرا، حيث بدأت الفنانة الشابة الحفل بأحدث أغنياتها “حبيت من قلبي” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، والتي تعرض حاليا على العديد من القنوات الفضائية، ثم غنت “أما براوه” و”حلوة يا بلدي” والتي شاركها فيها الجمهور بالغناء.

وقدمت الفنانة مروة ناجي للجمهور الموهبة الجديدة “وفاء عماد” التي كانت ضمن فريق الفنان تامر حسني في برنامج “ذا فويس كيدز” وهي من أهل دمنهور، وقد نشأت بينها وبين الفنانة مروة ناجي علاقة قوية حيث كانت “ناجي” تدعمها بشكل مستمر منذ بداية عرض البرنامج.

Advertisements

وقد شاركت الموهبة الصغيرة مروة ناجي الغناء على مسرح “أوبرا دمنهور” في أغنية “برضاك” وشاركتها أيضاً في أغنية “لسه فاكر” لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي كانت ختام الفاصل الأول للحفل.

وأستأنفت “ناجي” الجزء الثاني من الحفل بأغنية “ألف ليلة وليلة”، كما غنت “أهو دا اللي صار” والتي شاركها بالعزف على البيانو المايسترو د. علاء ياسين بتوزيع جديد، وغنت أيضاً “حرمت أحبك”، “أنت عمري” و”التوبة”.

وتقدمت الفنانة مروة ناجي بالشكر للمايسترو د. علاء ياسين وللفرقة الموسيقية على مجهودهم الرائع في الحفلات التي قدمتها ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للأوبرا.

وإنتهى الحفل مع إقتراب منتصف الليل، حيث توجه الجمهور لغرفة الفنانة مروة ناجي في تظاهرة حب بمطربتهم الشابة، حيث أحاط الجمهور “ناجي” لإتخاذ الصور التذكارية معها.