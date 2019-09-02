ملكة جمال موسكو تكشفُ أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تصريحٍ هو الأول منذ إعلان طلاقها، كشفت ملكة جمال موسكو السابقة أوكسانا فويفودينا عن أسباب انفصالها عن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، إذ نشرت صورةً شاعريةً لها برفقة طليقها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام معربةً فيها عن رغبتها بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى طلاقهما.

وعلى الرغم من امتناع أوكسانا عن الحديث لفترةٍ طويلةٍ، إلا أنّها كتبت في منشورها قائلةً: "أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا، لم أكن مستعدة سابقًا للكشف عن قصتي، ربما إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي، لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأنَّ ذلك سيكون مؤلمًا".

ولم تتطرّق أوكسانا إلى ذكر أي تفاصيل أخرى فيما بدا أن منشورها كان بمثابةِ مقدمةٍ لكشف المزيد من التفاصيل والحديث عن أمورٍ ستُفصحُ عنها لاحقًا.

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وكان محامي أوكسانا، ذكر إبّان طلاق الزوجين، بأنَّ موكلته وطليقها تعرّضا لمؤامرةٍ من أحد الأشخاص قائلاً: "هناك عدد كبير من الناس الذين يحسدون زواج ملكة الجمال من الملك، كان لديهم زواج رائع وحفل زفاف جميل وطفل جميل".

يذكر أنَّ أوكسانا اعتنقت الإسلام قبل الزواج، فيما تنازل محمد الخامس وهو سلطان ولاية كيلانتان بالوراثة، عن العرش وعن منصب ملك ماليزيا من أجل زواجه منها، غير أن قصة حبهما التي حملت كل تلك التنازلات انتهت بطلاقٍ بائنٍ سريعٍ في الأول من تموز/يوليو الماضي بعد أن أنجبت فويفودينا طفلهما الأول في مايو الماضي.