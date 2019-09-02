8 معلومات عن فيلم الجوكر - Joker قبل عرضه فى أكتوبر

نال فيلم الجوكر Joker، إعجاب الجماهير بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 76، المقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر، حيث من المقرر عرض الجوكر Joker رسميا في دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.

قصة فيلم الجوكر Joker

تدور أحداث فيلم الجوكر حول القصة الحقيقية لـ آرثر فليك، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية وظروف تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

أبطال عمل فيلم الجوكر Joker

الفيلم من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن فيلم الجوكر Joker :-

1- يعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم ، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاماُ.

2- الجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

3- فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، بالإضافة الى كل من روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين.

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4 - فيلم الجوكر من إخراج تود فيليبس.

5 - بلغت تكلفة عمل فيلم الجوكر 55 مليون دولار .

6 - حصد برومو فيلم الجوكر 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

7 - تم تصنيف فيلم الجوكر Joker للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنف وقتال دموي.

8 - من المقرر عرض فيلم الجوكر رسميا في دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.

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