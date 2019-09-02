ميدالية مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لـ 5 مسرحيين في الختام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المؤتمر الصحفي للدورة "26" لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصريوم الأربعاء 4 سبتمبر بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضورالدكتور سامح مهران رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية. يحضر المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ 26 الفنانين سيد رجب و سميرة عبد العزيز وأحمد كمال، والكاتب أبو العلا السلاموني، والكاتب والناقد عبد الرازق حسين حيث سيمنحهم المهرجان في حفل ختامه ميدالية تكريمية تسمي " ميدالية التجريبي " . يذكرأن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر ويستمر حتي 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن سبعة و ثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

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