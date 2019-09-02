شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Breaking Bad يؤازر كيفين هارت بعد تعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى براين كرانستون، نجم السلسلة الشهيرة Breaking Bad، على مؤازرة النجم العالمى كيفين هارت، بعد تعرضه لحادث سيارة فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، متمنياً الشفاء العاجل له بعد الحادث.

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وكان قد تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته بجروح كبيرة فى الظهر بعد حادث سيارة فى لوس أنجلوس فى منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع في وقت وقوع الحادث.

ووفقاً لتقرير نشرته إحدى الصحف الأجنبية فإن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات، وذكر تقرير الدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبى لمستشفى نورثريدج ونقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "bbc".