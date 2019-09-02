شكرا لقرائتكم خبر عن بينلوبى كروز تغادر مقر إقامتها بفينسيا على متن قارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصوريين النجمة العالمية بينلوبى كروز أثناء مغادرتها لمحل إقامتها في فينسيا وذلك بعدما لفتت الأنظار إليها على السجادة الحمراء لعرض فيلمها Wasp Network المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا أمس الأحد. Advertisements وكانت النجمة العالمية بينلوبى كروز عقدت لها مؤتمرا صحفيا بصحبة فريق عمل الفيلم صباح أمس الأحد، ضمن فعالياتVenice Film Festival مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ76، وظهرت بينلوبى كروز البالغة من العمر (45 عامًا) بصحبة كل من المنتج رودريجو تيكسيرا، والمخرج أوليفر أسايس وإدجار راميراز ووجنر مورا وغيرهم.

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