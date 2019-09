شكرا لقرائتكم خبر عن تود فيليبس VS كوينتين تارانتينو .. الجمهور يضع فيلم الجوكر على القمة فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ان حصل فيلم Once Upon a Time In Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو، على إشادات كبيرة وتصفيق بلغ لأكثر من 6 دقائق من الحاضرين فى مهرجان كان السينمائى فى دورته السابقة، كان لفيلم الـ joker للمخرج تود فيليبس رأى آخر فى تحطيم الرقم القياسي لتوقيت التصفيق لفيلم.

ونجح فيلم الـ joker بطولة النجم العالمى جواكين فونيكس، فى تحطيم الرقم القياسي الذى حققه فيلم تارانتينو، ووصل لـ 8 دقائق تصفيق من قبل الحاضرين بعد عرضه فى مهرجان فينيسيا الذى يستمر حتى 7 سبتمبر الجارى.

وتربع فيلم المخرج فيليبس بالرقم القياسي الجديد الذى حققه داخل قاعة مسرح القصر فى مدينة البندقية، على عرش أكثر الافلام تحقيقاً لتوقيت تصفيق من قبل الحاضرين فى المهرجان.

الفيلم من المقرر أن يطرح فى أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى، والعمل يسرد قصة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام، والتى سرعان ما ستشكل شخصيته التى ظهرت فيما بعد داخل فيلم The Dark Knight.

ويضم الفيلم الجديد عددًا كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم بجانب النجم العالمى جواكين فونيكس، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميًا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل.