شكرا لقرائتكم خبر عن المشاكل الأسرية مالهاش علاقة بالشغل.. أحمد ابراهيم يكشف سر نجاحه مع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنية "جابو سيرته" مع النجمة أصالة، والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية رغم تسريبها وقبل طرحها رسميا، وأصبحت الأبرز في ألبومها الجديد.

وقال موزع الأغنية أحمد إبراهيم فى تصريحاته لـ"الخليج 365" : الحمد لله سعيد جدا بالنجاح لأنني اجتهدت كل موسم ليظل اسمي مرتبطا بالأغنيات الناجحة على مستوى مصر والوطن العربي.

وعن كواليس عودة التعاون بينه وبين أصالة في أغنية "جابوا سيرته" كشف عن قيامه بتسجيل الأغنية قبل الخلاف الذي بدأ منذ أشهر بهجوم المطربة أصالة على زوجته الفنانة أنغام عقب إعلان زواجهما، مشيراً الى أنه استأنف مراحل التوزيع والمكساج أثناء وبعد الخلافات ثم قام بتسليم الأغنية مؤخرا.

وأكد إبراهيم فى تصريحاته أنه موزع محترف ويعتز بنجاحاته مع كل من تعاون معهم خلال 17 عام على رأسهم النجمة أصالة وغيرها من المطربين.

وقبل "جابوا سيرته" غنت أصالة من توزيع أحمد إبراهيم كثير من الأغنيات الناجحة مثل: "بعدك عنى" و "كبرتك على سيدك" و"شخصية عنيدة" و"ملهمته الوحيدة" و"تساهيل" و"الحب" وتتر مسلسل "لا تطفئ الشمس" و"ذكريات عشناها لبعضنا" و "ولا دارى" بالإضافة إلى أكثر من عمل خليجى مميز.

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أغنية "جابو سيرته" من كلمات عبد الرحمن محمد، ومن ألحان مدين، ومن توزيع وميكس أحمد إبراهيم وحققت حتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة .

يشار إلى أن أحمد ابراهيم فاز مؤخراً بجائزة جلوبال ميوزك أوردز لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته "حالة خاصة جدا" والتي غنتها زوجته أنغام فى ألبومها الأخير الذى يحمل نفس اسم الأغنية وحقق نجاح كبير مع الجمهور المصرى والعربى .