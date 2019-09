شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري تستمتع بإجازتها مع الدولفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية ماريا كاري بإجازتها بالسباحة مع الدولفين، فقد نشرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 49 سنة ) مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" التى تضم أكثر من 8.4 مليون شخص، ظهر فيه الدولفين وهو يٌقبل ماريا، وقد وصلت نسبة مشاهدة الفيديو أكثر من 70 ألف مشاهدة خلال 40 دقيقة فقط .

يذكر أن ماريا كاري قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها " A No No " و " Without You " و " My All " و " With You " ، وغيرهم .



