شكرا لقرائتكم خبر عن جويل إجيرتون يصل مهرجان فينسيا لحضور عرض فيلمه The King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم جويل إجيرتون إلي مهرجان فينسيا وذلك لحضور عرض فيلمه The King خارج المسابقة الرسمية للمهرجان. فيلم "The King" من إخراج ديفيد ميشود، روبيرت باتينسون وتيموثى شالاميه ولى لى روز ديب وإدوارد آشلى ونيك وايتمان، وغيرهم. Advertisements الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا افتتحت فعاليتها الأربعاء الماضي في الفترة ويستمر حتي 7 سبتمبر المقبل.

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