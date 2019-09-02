شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لى لى روز ديب تحتفل بفيلم The King فى فينيسيا بفستان من Chanel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية لي لي روز ديب الأنظار نحوها، وذلك بحضورها الـ photo call الخاص بفيلم " The King " وذلك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " ، فقد ظهرت النجمة البالغة من العمر 20 عام مرتديه فستان قصير باللون الوردي وهو واحد من ارقي تصميمات دار أزياء " Chanel " .

وكان بصحبة لي لي روز ديب باقي فريق عمل الفيلم و هم تيموثي شالاميت و جويل إجيرتون و توم جلين كارني والمخرج ديفيد ميشود ، وقد تركزت عدسات المصورين علي فريق العمل والتقطوا لهم عدد كبير من الصور الجماعية .

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