بيلى بايبر بحفل عشاء Miu Miu بفستان سعره 1630 جنيه استرلينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية بيلى بايبر أمس حفل عشاء دار أزياء "Miu Miu"، والذى أقيم فى إيطاليا بالتزامن مع فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى لعام 2019. تركزت عدسات المصورين على بيلى بايبر البالغة من العمر 36 عاما بمجرد وصولها لمكان الحفل، وكانت بيلى مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود "one-shoulder"، وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء "Miu Miu" التى يفضلها تصميماتها الكثير من النجمات العالميات، وقد وصل سعر التصميم 1630 جنيه استرلينى.

بيلي بايبر

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