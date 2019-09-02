- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن في "عربية فان".. محبو إيلي جولدينج فوجئوا بسيارة زفافها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ بعض محبي ومعجبي النجمة العالمية إيلي جولدينج التي احتفلت أول أمس بحفل زفافها على صديقها كاسبر جوبلينج والذى أقيم فى كاتدرائية منيستر الموجودة فى انجلترا ، بتداول عدد من الصور التي أظهرت السيارة التي استقلتها جولدينج من أجل الزفاف و كانت المفاجأة أنها سيارة " فان" باللون الازرق تم تزينها ببعض الورود البيضاء .
يذكر أن فستان زفاف إيلى جولدينج ذو اللون الأبيض والتصميم البسيط والتطريز المذهل حمل إمضاء دار أزياء " Chloé " وهو واحد من أرقى دور الازياء التى تفضلها النجمات حول العالم، والفستان قامت بتصميمه نتاشا رامساى ليفى وذلك حسب موقع " ديلى ميل".
كانت هذه تفاصيل خبر في "عربية فان".. محبو إيلي جولدينج فوجئوا بسيارة زفافها.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.