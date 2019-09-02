شكرا لقرائتكم خبر عن في "عربية فان".. محبو إيلي جولدينج فوجئوا بسيارة زفافها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ بعض محبي ومعجبي النجمة العالمية إيلي جولدينج التي احتفلت أول أمس بحفل زفافها على صديقها كاسبر جوبلينج والذى أقيم فى كاتدرائية منيستر الموجودة فى انجلترا ، بتداول عدد من الصور التي أظهرت السيارة التي استقلتها جولدينج من أجل الزفاف و كانت المفاجأة أنها سيارة " فان" باللون الازرق تم تزينها ببعض الورود البيضاء .

يذكر أن فستان زفاف إيلى جولدينج ذو اللون الأبيض والتصميم البسيط والتطريز المذهل حمل إمضاء دار أزياء " Chloé " وهو واحد من أرقى دور الازياء التى تفضلها النجمات حول العالم، والفستان قامت بتصميمه نتاشا رامساى ليفى وذلك حسب موقع " ديلى ميل".

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