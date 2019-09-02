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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أحيت الفنانة الشابة ولاء الشريف، الذى الخامسة لرحيل والدتها، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".
وكتبت ولاء في رسالتها "اليوم الذكرى الخامسة على وفاة أمي أغلى حاجة في الدنيا، فات خمس سنين بس معايا في كل لحظة وحاسة بيها وبتواصل معاها".
يذكر أن ولاء أعلنت منذ يومين عن خطبتها من الفنان الشاب ماجد الشرقاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الرسالة.. ولاء الشريف تحيي الذكرى الخامسة لرحيل والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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