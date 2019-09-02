بالصور| مايا نصري تكشف تفاصيل دورها في "ريما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة اللبنانية مايا نصري، تصوير مشاهدها في فيلم "ريما"، إذ وصلت القاهرة مؤخرًا للمشاركة في العمل.

وأعربت مايا في بيان صحفي عن سعادتها بالتواجد في مصر، لتصوير فيلمها السادس خلال مشوارها الفني مع المنتج عمرو طنطاوي، والمخرج معتز حسام.

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وأشارت أنها تجسد دور سيدة أعمال تُدعى "مي"، متزوجة من الفنان فراس سعيد والذي صورت معه أول مشاهدها داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة.

"ريما" بطولة مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، إلى جانب مشاركة صلاح عبدالله و ميدو عادل ومحمد علي رزق كضيوف شرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور، إخراج معتز حسام، وينتمي لأفلام الإثارة والتشويق، تدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هِبة أم لعنة.