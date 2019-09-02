بعد تعرضه لحادث مروع.. سلمى حايك لـ"كيفن هارت": نصلي من أجلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت النجمة المكسيكية الشهيرة سلمى حايك، صورة لها مع النجم كيفن هارت، عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع في لوس أنجلوس صباح أمس الأحد.

وعلقت النجمة الشهيرة على الصورة: " نحبك ونصلي من أجلك".

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الممثل الكوميدي كيفن هارت، دخل المستشفى بسبب "إصابات خطيرة في الظهر" ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة في كاليفورنيا أمس الأحد.

وأبلغت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا شبكة "سي بي إس" لوس أنجليس الإخبارية، أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في إنزلاقها من أعلى منحدر في وقت مبكر من صباح الأحد.

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وقالت شبكة "سي بي اس" إن بطل فيلم "نايت سكول" والسائق نقلوا إلى المستشفى ويعالجون من "أصابات خطيرة في الظهر".

وذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة.

يذكر أن هارت ولد 3 يوليو 1980 في فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا.

اشتهر كيفن في طفولته بقدرته على إضحاك الآخرين، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية في فيلادلفيا، سفر إلى نيويورك ليلتحق بالجامعة.

بعدها نزح كيفين إلى بروكتون، ماساتشوستس ليعمل هناك بمجال مبيعات الأحذية، بالتوازي مع تقديمه لعروض (ستاند أب كوميدي).