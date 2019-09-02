نجل أحمد منيب يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الصلح مع منتج "المغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

بعد نزاع استمر 3 سنوات ووصل إلى ساحة القضاء بسبب مسلسل "المغني"، اتفق منتجه محمد فوزي على التصالح مع ورثة الموسيقار أحمد منيب، مع التزامه بسداد التعويض المادي الذي أقرته المحكمة الاقتصادية عن استغلال لحن أغنية "الليلة يا سمرة" للموسيقار الراحل بدون إذن.

وقال فتحي منيب "نجل الموسيقار الراحل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد تواصل تم بين المحامي الخاص بالشركة المنتجة والمحامي الخاص بنا تم الاتفاق على الصلح الأسبوع الماضي، وذلك عن استغلال اللحن الخاص بأغنية (الليلة يا سمرة)، وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، صدر يوم 5 فبراير، وقضى بأحقية الورثة في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بعد استغلال أعمال والدنا الموسيقار الراحل أحمد منيب بالمسلسل دون وجه حق، وقيمة التعويض 103297 مائة ألف وثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وتسعون جنيها".

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وأضاف: "نرحب بالصلح؛ لأننا منذ البداية سعينا وديًا لحفظ حقوق والدنا، علمًا بأن هناك أعمالًا أخرى غير (الليلة يا سمرة) تم استغلالها بالمسلسل نفسه بدون إذن، ووارد جدًا أن ندرس مع محامينا مسألة التفاوض حولها".

وكان ورثة الموسيقار أحمد منيب قد أعلنوا في 19 أغسطس الماضي ـ عن الحجز التنفيذي وإجراء مزاد علني لبيع مقر للشركة المنتجة للعمل "أفلام محمد فوزي"، بموجب الحكم القضائي الصادر لهم، بدعوى عدم التزام المنتج بتنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الذي قضى بأحقية الورثة في تعويض مادي عن استغلال أعمال والدهم بالمسلسل.

واستند الورثة في مقاضاتهم للشركة المنتجة لمسلسل "المغني"، لوجود جمل لحنية من ألحان الفنان الراحل أحمد منيب في موسيقى مقدمة المسلسل، وهي "هون يا ليل، ولفوا بينا، ويا ليلة عودي تاني، وشبابيك"، وأخرى في خلفية المشاهد منها "عروسة النيل، حدوتة مصرية، الليلة يا سمرة، وقمر صيفي"، دون ذكر اسم ملحنها، أو حصول الشركة المنتجة على تفويض أو تصريح من جمعية المؤلفين والملحنين، ولا من أولاده لاستغلالها