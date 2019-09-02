تراند اليوم : شاهد.. رانيا يوسف ترتدي النقاب لهذا السبب

روجت الفنانة المصرية رانيا يوسف لفيلمها القصير “ليلة حب” على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر لينك قناتها على يوتيوب عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، والذي يحتوي على البرومو الدعائي الأول للفيلم.

واحتوى البرومو على ظهور كل النجوم، ومنهم رانيا يوسف والتي ظهرت خلال أحداث البرومو بالنقاب في شخصية غامضة وكذلك الفنانة هبة مجدي والتي ظهرت هي الأخر بالحجاب، هذا إلى جانب العديد من المشاهد المشوقة بين أبطال العمل.

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يشار إلى أن فيلم “ليلة حب” تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشفون كيف أن شخصياتهم تغيرت تمامًا.

الفيلم بطولة رانيا يوسف، ونور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

كما تنتظر رانيا يوسف عرض احدث أعمالها الدرامية مسلسل “مملكة إبليس”،والذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب وصبري فواز وآخرون، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.