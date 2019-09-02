بالفيديو.. وصلة رقص لـ فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

خطفت الفنانة فيفي عبده الأنظار بوصلة رقص، حيث نشرت فيدية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلالها مردتية فستان سواريه، باللون الأبيض و الاسود و الذهبي.

يشار إلى أن الفنانة فيفي عبده شاركت مؤخراً

في بطولة مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة كل من حورية فرغلي، نور فخري، زينب عبدالوهاب، عزة مجاهد، غفران محمد، حسام الجندى، سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة.

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ومن ناحية آخرى تستعد فيفى عبده لتحضير فيلم سينمائى جديد، كما رفضت الإفصاح عن أى تفاصيل عنه، ومن المقرر أن تبدأ في التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.