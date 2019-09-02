في ذكرى ميلاده الـ 56 .. أهم المحطات في حياة عامر منيب

يحل اليوم الإثنين الذكرى السنوية لميلاد الفنان عامر منيب، حيث ولد صوت متميز وجميل، اقتحم الساحة الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على حب الجمهور، رغم تواجده وسط أسماء كبيرة من المطربين في فترة التسعينيات أمثال عمر دياب، وهاني شاكر، ومحمد فؤاد، ومحمد منير، ومحمد ثروت، وعلي الحجار، وغيرهم؛ إلا أن صوته فرض نفسه على الجميع في فترة قصيرة جداً، إنه النجم عامر منيب.

ولد الفنان عامر منيب يوم السبت الموافق 2 سبتمبر من عام 1963، في حي الدقي، لعائلة فنية فجدته الفنانة ماري منيب، وكان يرتاد بيته كبار الممثلين والمخرجين، من هنا بدأت علاقة حبه بالفن، الذي وهب له حياته.

ودرس عامر منيب في كلية التجارة وتخرج منها وعين معيدًا بها، وحصل على الماجستير والدكتوراه، وكان دخوله المجال الغنائي بالصدفة رغم أنه من بيت فني فجدته الراحلة ماري

منيب الفنانة الكوميدية الشهيرة، أثناء غناءه بالصدفة في سهرة بأحد الفنادق لأصدقاءه تصادف وجود الملحن حلمي بكر وعدد من الفنانين الذين شجعوه لدخول الساحة الفنية.

وتميز عامر منيب في الوسط الفني بأخلاقه الرفيعة، وبأسلوبه المميز في الغناء والتمثيل، بدأ حياته الفنية منذ عام 1990 بألبوم "لمحي"، الذي كتب شهادة ميلاده الفنية.

بالإضافة إلى ما حققه من نجاح كبير خلال مشواره الفني، ونجح في نيل إعجاب الجممهور بأغانيه الرومانسية والكلاسيكية، منها "كل ثانية معاك"، "الله عليك"، "حظي من السما"، "يا ملاك"، "كلام"، "بينا نعيش".

ودخل عامر مجال السينما بأول فيلم له "سحر العيون" الذي حقق نجاحًا باهرًا، ومن ثم بدأ مشواره التمثيلي وأصدر من بعده 3 أفلام "كيمو وأنتيمو"، "الغواص"،

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"كامل الأوصاف".

كما حصل منيب على العديد من الجوائز خلال مشواره الفني، من بينها جائزة أفضل فيديو كليب عام 2002، وأفضل مطرب ممثل في 2003 عن فيلمه "سحر العيون"، وأفضل مطرب للشباب في 2006.

بدأت رحلة عامر مع المرض منذ عام 2010، واضطر إلى إجراء جراحة دقيقة في ألمانيا استأصل خلالها جزءًا من القولون، ولكن عاودته آلام المرض الخطير بعد إجرائه عملية جراحية خارج مصر، ثم عاد بعدها إلى القاهرة ليدخل في غيبوبة استمرت لأكثر من أسبوعين بسبب المسكنات القوية التي كان يتناولها، حتى وافته المنية يوم السبت الموافق 26 نوفمبر عام 2011 بمستشفى دار الفؤاد، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دام لأكثر من عامين.

بعد وفاة عامر بعامين تقريبًا، تم إصدار أغنية جيت على بالي مرةً أخرى، ولكن هذه المرة بمشاركة الفنانة التونسية لطيفة. وبعد الإطاحة بالمعزول مرسي بثلاثة أشهر تم إصدار أغنيته الوطنية الوحيدة العسكرية المصرية، تحيةً للجيش المصري، تحت إشراف زوجته، كما حصل على جائزة خاصة بعد وفاته من مهرجان الإسكندرية في 2012.