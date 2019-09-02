هنادي مهني تكشف لـ"الوفد" أحدث أعمالها الفنية

قالت الفنانة الشابة هنادي مهني إن وجهتها المقبلة فيلم سينمائي يحمل اسم "الجبابرة"، مع الفنان عمر متولي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت "مهني" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" بأن السينما

المصرية تعيش حاليا في أفضل حالتها، وأن فيلم الممر للفنان أحمد عز عمل من الطراز العالمي ويوجد به أحدث التقنية العالمية وهو يستحق كل هذا النجاح.

ويذكر أن آخر أعمال هنادي مهني مسلسل "زلزال"، بطولة كلا من:محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، ماجد المصري، نسرين أمين، وآخرون وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج وإبراهيم فخر، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.