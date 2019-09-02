"أنا غير" لعمرو دياب تتخطى الـ2 مليون مشاهدة على اليويتوب

تخطي الميجا ستار عمرو دياب بأغنية "أنا غير"، الحاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك عبر الموقع الفيديوهات الشهير اليويتوب.

أغنية "أنا غير" هي اسم الألبوم الجديد، ومن كلمات الشاعر الغنائي أحمد مروزق ومن ألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي

أسامة الهندي.

يذكر أن آخر ألبومات الهضبة عمرو دياب، ألبوم "كل حياتي"، والذي حقق أعلي نسب مشاهدة ومبيعات علي اليويتوب والمتاجر الاكترونية في عام 2018.