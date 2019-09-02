لقاء سويدان: أنتظر تصوير البيت الكبير3

قالت الفنانة لقاء سويدان بأنها تنتظر موعد بدء تصوير مسلسلها "البيت الكبير" الجزء الثالث، والذي يخرجه محمد النقلي.

وأضافت "سويدان في تصريح خاص لـ "الوفد"،

ان الشركة المنتجة لم تحدد بعد موعد بدء التصوير حتى الآن، مشيرة إلى أنها تتمني أن يحقق الجزء الثالث نجاح مثل الاجزاء السابقة.

يذكر أن "البيت الكبير2" من بطولة كل من: لوسي وسوسن بدر وأحمد بدير ولقاء سويدان ودينا وطارق صبري وحجاج عبدالعظيم وآخرون، ومن تأليف أحمد صبري وإخراج محمد النقلي.