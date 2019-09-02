الأربعاء.. أمسية دينية لـ الملحمة المحمدية بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، فريق "الملحمة المحمدية"، لتقديم امسية دينية عامرة بالاناشيد والإبتهالات، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



ومن المقرر ان يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من الاغاني الدينية والمدائح النبوية، منها "مولاي يا مولاي، قل أدعو الله، أسماء الله الحسني، صلوا عليه، الحب سيدنا النبي، طلع البدر علينا،

وغيرها".



يذكر أن فريق "الملحمة المحمدية " من أولي وأكبر فرق الإنشاد الديني منذ نشأتها، أسسه الشيخ مصطفى عبد المجيد منذ أكثر من 15 عام، وانطلقت عام 1992 لتنشر صفات الخلقية وقصص وحكايات عن نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .