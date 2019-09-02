شاهد.. إيمان العاصي لـ سوسن بدر: أحلى فرعونية أصيلة

نشرت النجمة سوسن بدر صورة لها من آخر جلسة تصوير أقامتها لصالح مجلة "BAZAAR"، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد مختلف تمامًا عما ظهرت به من قبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حاز مظهرها الجديد الذي يعكس جرأتها علي الظهور بلون شعرها الأصلي المائل للرمادي، علي إعجاب متابعيها عبر حسابها بالإضافة لعدد من نجوم الفن أبرزهم إيمان العاصي، التي علقت قائلة: "أحلي فرعونية مصرية أصيلة".يذكر أن الفنانة يسرا وصبا مبارك أقاما أيضًا جلسة تصوير لصالح مجلة هاربرز بازار مؤخرًا، ظهرا فيه بلوك فرعوني من حيث الماكياج والملابس، وتصدرا غلاف المجلة لعدد شهر سبتمبر الجاري.