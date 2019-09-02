نشرت النجمة سوسن بدر صورة لها من آخر جلسة تصوير أقامتها لصالح مجلة "BAZAAR"، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد مختلف تمامًا عما ظهرت به من قبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حاز مظهرها الجديد الذي يعكس جرأتها علي الظهور بلون شعرها الأصلي المائل للرمادي، علي إعجاب متابعيها عبر حسابها بالإضافة لعدد من نجوم الفن أبرزهم إيمان العاصي، التي علقت قائلة: "أحلي فرعونية مصرية أصيلة".
يذكر أن الفنانة يسرا وصبا مبارك أقاما أيضًا جلسة تصوير لصالح مجلة هاربرز بازار مؤخرًا، ظهرا فيه بلوك فرعوني من حيث الماكياج والملابس، وتصدرا غلاف المجلة لعدد شهر سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إيمان العاصي لـ سوسن بدر: أحلى فرعونية أصيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.