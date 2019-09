بعد تعرضه لحادث سيارة.. 14 معلومة عن كيفن هارت

تعرض الفنان الكوميدي كيفن هارت لحادث سيارة في لوس أنجلوس على طريق مولهولاند السريع وأصيب جروح في ظهره، ونقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج.

وهذا ما كشفته وكالة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا الأمريكية، مؤكدة أن كيفن هارت البالغ من العمر 40 عامًا، كان يركب هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع، حين فقد السائق سيطرته على التحكم في السيارة مما أدى لانقلابها على حافة الطريق.

أكدت الوكالة في تقريرها أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بأحد السدود مما جعله يصاب بإصابات بالغة، مؤكدة أنه كان طبيعيا ولم يكن تحت تأثير الكحول.

وخلال السطور التالية نعرض ابرز محطات الكوميدي

1. وُلد كيفن هارت في فيلاديلفيا-بنسلفانيا عام 1979 وتكفّلت أمّه بتربيته.

2. بدأ بإداء بعض العروض الكوميدية أمام الجمهور بعد تخرجه من المدرسة الثانويّة بفترة وجيزة، ثم انتقل بعد رحلة شاقة إلى 3أكبر نوادي في نيويورك ولوس أنجلوس.

4. عمل كيفن هارت ببدايته كصانع أحذية، ولكنه ترك وظيفته وعمل ككوميديان بعدد من النوادي الكوميدية.

5. أصدر أوّل ألبومٍ له على منصّة العرض عام 2006 بعنوان I’m a Grown Little Man.

6.أولى بطولاته السينمائية كانت بفيلم الكوميديا والأكشن "Paper Soldiers" عام 2002.

7. رُشّح هارت إلى 34 جائزة عن مختلف الفئات وفاز

ب 16 منها.

8. حصل على نجمة بـ ممشى هوليوود بمدينة كاليفورنيا في أكتوبر عام 2016.

9. فاز بجائزة BET عن فئة أفضل ممثل عام 2012، وبثلاث جوائز NAACP Image Award.

10. فاز بجائزة Acalpulco Black Film Festival عن فئة أفضل ممثل للعام، وغيرها من الجوائز مثل MTV Movie Award و Billboard Touring Awards.

11. ترشح كيفن هارت لـ34 جائزة عالمية، وفاز بما يقرب من 15 جائزة أخرى.

12. شارك في إنتاج عدد من الأعمال السينمائية التي يقوم ببطولتها منها "Night School"، إلى جانب المسلسل الكوميدي "The Donors"، وفيلم كوميدي جديد بعنوان "My Own Worst Enemy".

13.انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام

14.من أبرز اعماله "Night School" " Ride Along " و" Think Like a Man Too " و" The Wedding Ringer " و" Central Intelligence " و" The Upside " The Secret Life of Pets.