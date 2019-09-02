لم يسدد فاتورة الكهرباء.. قطع الكهرباء عن مكتب رئيس وزراء باكستان عمران خان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنذارا باحتمالية قطع التيار الكهربائي عنه، وذلك لعدم تسديد المكتب الحكومي فاتورة الكهرباء بمبلغ ضخم.

ووفقا لما نشر بـ”روسيا اليوم” فقد كشفت تقارير إعلامية أن مؤسسة الكهرباء في إسلام آباد، أعلنت أنها قد أرسلت ببلاغ تحذيري لسكرتارية رئيس الوزراء، عمران خان، حول إمكانية قطع الكهرباء عن المبنى الحكومي، بسبب التأخر في دفع الفواتير.

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وتعد السكرتارية المقر الرئيسي لمجلس الوزراء والمركز الأعلى للحكومة في العاصمة الباكستانية، في حين أشارت تقارير بعدم دفع السكرتارية لفواتير بقيمة 25 ألف دولار أمريكي.

يشار إلى أن الاقتصاد الباكستاني كان قد تعرض لضغوط غير مسبوقة، وارتفع عجز ميزانيته إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، وذلك في عام واحد فقط على تولي خان منصب رئيس الوزراء.

كان عمران خان قد شارك في تظاهرات ضمت عشرات الآلاف في جميع أنحاء باكستان للتعبير عن احتجاجهم بشأن إقليم كشمير.. وسط حماس كبير من طرف أنصاره، لكن عند الظهر، دوت صفارات الإنذار في كل أنحاء البلاد، وبثت قنوات التلفزيون نشيدي باكستان وكشمير، وتوقفت حركة السير لدقائق.