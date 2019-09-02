عصام الحضري يطمئن على «البلدوزر».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار النجم المصري عصام الحضر، حارس مرمى منتخب مصر السابق، زميله السابق بمنتخب مصر ونادي الزمالك، عمرو زكي، في المستشفى بعد تعرض الأخير لحادث على طريق الساحل الشمالي.

عصام الحضري نشر صورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خلال زيارته للاعب عمرو زكي، الملقب بـ”البلدوزر” للاطمئنان عليه بعد الحادث.

حارس مرمى منتخب مصر السابق علق على الصورة قائلا: “خضيتنا عليك يا بلدوزر، الحمد لله على سلامتك، ربنا يتم شفاك على خير يا رب”.

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يشار إلى أن عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، كان قد تعرض لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي؛ ما أدى إلى تحطم سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.

صابر زكي شقيق عمرو زكي، كان قد أكد في تصريحات تليفزيونية على قناة “ten” على صعوبة حالة شقيقه الصحية بعد الحادث مباشرة؛ إلا أنها بدأت تتحسن تدريجيا، لافتا إلى أن أنه سيجري عدة إشاعات على المخ للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضح أن طبيب المخ والأعصاب المشرف على حالته، طلب منه أشعة صبغة على المخ وفقا لتعليمات طبيب المخ والأعصاب، وجاري تنفيذها، وأن هذه الأشعة ستحدد تطورات حالته الصحية خاصة وأن شقيقه أصيب بـ 40 غرزة بالرأس بعد الحادثة.