حامد الشراب يُرزق بطفله الأول ويطلق عليه هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رُزق الفنان المصري حامد الشراب، نجم مسرح مصر، بطفله الأول، وتلقى التهاني من قبل جمهوره.

الشراب نشر صورة لباب غرفة الولادة بالمستشفى، والذي زين باسم مولوده «آدم»، وكتب معلقا: «الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه اللهم أنبته نباتا صالحا آدم حامد الشراب».

وتابع محدثا زوجته: « أجمل هدية لعيد جوازنا، فات سنة مع بعض وكانت أحلى سنة في حياتي كلها يا أجمل مريم فى الدنيا، ويا أجمل هدية ربنا رزقني بيها ودلوقتي ربنا رزقني بهدية تانية».

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حامد الشراب احتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في شهر سبتمبر الماضي، بينما حضر عقد القران نجوم مسرح مصر ومن بينهم محمد أنور وزوجته، دينا محسن وزوجها، محمد عبدالرحمن وزوجته، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، كريم عفيفي، علي ربيع وزوجته.

حامد الشراب هو أحد نجوم مسرح مصر تميز بأداؤه التلقائي، وقدم عدد من الأغنيات على المسرح، وأحب الجمهور صوته، ولذلك شارك في كل المواسم السابقة.

الفنان الشاب شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، مع الفنان علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، وسهر الصايغ.