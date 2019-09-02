عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» بعد توقف طويل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستأنف النجم والممثل المصري عادل إمام، تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “فلانتينو” يوم الأحد، 1 سبتمبر ، وذلك بعد توقف لـ3 أشهر تقريبا، ومن المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير 40% من أحداث العمل.
النجم المصري الكبير يجسد، ضمن احداث العمل شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
ويشارك في بطولة العمل عدد من الممثلين بينهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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