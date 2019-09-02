محمد عساف يطلق «كرمالك» لمسلسل «عروس بيروت».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم الفلسطيني محمد عساف، أغنية جديدة تحمل اسم «كرمالك» وهى تتر مسلسل «عروس بيروت»، الذي يشارك في بطولته الفنان التونسى ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

وتدور أحداث العمل حول قصة حب تجمع بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص، لكنها مليئة بالمشكلات بسبب رفض والدة ظافر الارتباط بكارمن لعدة أسباب أبرزها أنها عازفة في ملهى ليلى.

والجدير بالذكر أن مسلسل “عروس بيروت”، مقتبس من المسلسل التركي “عروس إسطنبول” وهو من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شيمون ورشا مهدي ومحمد الأحمد وأيمن عبد السلام ولينا حورانة.

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وكان النجم الفلسطيني، محمد عساف، قد رد على إهانة الفنانة المغربية دنيا بطمة له، مؤخرا، بقولها أنها لا تطيقه بل وتشمئز عند سماعها لاسمه.

عساف قال: سمعت ما قولته عني بأنك تشعرين بالاشمئزاز لسماع اسمي، وأقول لك الله يسامحك ولو تكررين السباب مرة ثانية وثالثة سأقول لك الله يسامحك أيضاً.

الفنان الفلسطيني تابع، خلال استضافته في برنامج “عرب وود”: “الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الآخرين بأخلاقه وأصله”.