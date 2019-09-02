خاص- وليد ناصيف لـ الخليج 365: هذا ما حصل في كليب نجوى كرم.. وإليكم موعد صدوره

استطاعت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أن تتصدر وتكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدما غرّدت على صفحتها الخاصة على تويتر بهاشتاغ #نجوى_كرم_من_كل_لبنان معلنة تصوير كليب جديد أمس الاحد مع المخرج وليد ناصيف الذي سبق واجتمعا مؤخراً في كليب “ملعون أبو العشق”.

موقع “الخليج 365” تواصل مع المخرج وليد ناصيف الذي أكد لنا أن الكليب تم تصويره بيوم واحد أي يوم أمس الاحد.

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وفي التفاصيل، وضع ناصيف شاشات عملاقة في كل من المدن إهدن، جونيه، جزين، حمانا، بيروت الروشة وأطل مباشرة من مدينة زحلة وتحديداً “البردوني” حيث تواجدت نجوى كرم متألقة بالابيض بين جمهورها وأدت اغنيتها الجديدة “بعشق تفاصيلك” مباشرة امام الجمهور الغفير ولاول مرة. وفي الوقت نفسه تم نقل المقتطفات من زحلة عبر الشاشات العملاقة المتواجدة في المدن التي تم ذكرها أعلاه.

ناصيف كشف عبر “الخليج 365” ان الكليب سيبصرالنور بعد 48 ساعة وهو شبيه بكليب “ملعون أبو العشق” ولكن على نطاق أوسع خاصة أنه تم تصوير الكليب الجديد بـ 6 نقاط، بينما كليب “ملعون أبو العشق” تم تصويره بنقطة واحدة والاخلاف بين الكليبين أنه أطل في الكليب الجديد مباشرة عبر الشاشات حيث تسنى لجمهور نجوى ان يتابع مقتطفات من الكليب الجديد.

ورداً على سؤال حول الوقت الذي تم التحضير لـ الكليب، قال ناصيف “25 يوماً”، وأضاف كاشفاً أنه استعان بثلاثين كاميرا دفعة واحدة تم توزيعها في كافة المناطق المذكورة.

أغنية “بعشق تفاصيلك” (كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع واستديو طوني سابا) اطلقتها نجوى اليوم حصرياً عبر تطبيق ” ديزر” وهي ايقاعية، فيها الكثير من الطاقة الايجابية والبهجة. (لسماع الأغنية اضغط هنا)