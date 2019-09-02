عمرو دياب يتعرضُ لهجومٍ "نسائي" واسعٍ بسبب غرابة إطلالته.. وهذا سعرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت إطلالة النجم المصري عمرو دياب ضجةً عارمةً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها وسط تخوفٍ من أن تصبح هذه الإطلالة موضةً يتبعها الشباب، خاصةً وأنَّ هذا النوع عادة ما يلقى استحسانًا بين الجمهور عندما يرتديهِ الهضبة.

وظهر عمرو، خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي مرتديًا بنطلونًا يشبه الملابس الداخلية لأهل الريف في البلدان العربية، ويطلق عليه "سروالاً" داخليًا، مع تيشيرت من اللون الأبيض الطويل أقرب للملابس الداخلية المعتادة أيضًا.

وأثارت هذه الإطلالة التي تبين أنّها تُعد من أحدثِ صيحات الموضة وطُرحت ضمن المجموعة الجديدة للعلامة التجارية اليونانية الشهيرة "XCONCEPT"، الجدل، وتحديدًا بين الفتيات، حيث علّقن بأنَّ هذه الإطلالة تنتشر بقوةٍ بين الشبان والمراهقين، مشيراتٍ إلى أنَّ الإطلالة لم تكن مناسبةً لفنانٍ بمكانة دياب.

واستذكرت بعضُ الفتيات الإطلالات السابقة المثيرة والغريبة للهضبة التي تسابق عليها الشباب، مثل قميص "متخافيش" المشجّر، وكذلك جاكيت "آيس كريم في جليم"، وبلوفر "تملي معاك" و"آيس كاب" أنا عايش، وتسريحات الشعر، وقميصه في ألبوم "معدي الناس".

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ويبلغ سعر "البنطلون" الذي ارتداه عمرو دياب في إطلالته الجديدة 2600 جنيه مصري، بما يعادل 158 دولارًا، بينما يبلغ ثمن التيشيرت 1100 جنيه بما يعادل 67 دولارًا، وكلاهما من القطن الخالص وتم تصميمهما في إيطاليا وتصنعيهما في تايلاند.

وقدم الهضبة كوكبةً من أغانيه المحببةِ للجمهور، وأشعل بها الأجواء خاصة وأنَّ الحفل يُعد ختام سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي.

ويذكر أنَّ أول حفلٍ خارج مصر سيحييه الهضبة سيكون في الأردن، يوم الـ 4 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في مسرح عاليا جولف في العقبة.