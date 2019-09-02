منى زكي تستعد للسفر من أجل فيلم «العنكبوت»

القاهرة - لايف ستايل تواصل النجمة منى زكي، تصوير أحداث دورها بفيلم "العنكبوت" أمام النجم أحمد السقا، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق. ومن المقرر أن تسافر منى زكي، إلى الغردقة والأقصر لتصوير مشاهدها الخارجية خلال الأسبوع الجاري، حيث تجمعها المشاهد مع أحمد السقا وظافر العابدين، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع ما بين المدينتين. فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومني زكي و ظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزى والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب. Advertisements قد يهمك ايضاً: منى زكي تستعد للسفر من أجل «العنكبوت» سوسن بدر تكشف عن رأيها في دينا الشربيني وتعشق تمثيل منى زكي

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