داليا شيح تلبي رغبة مُتابعيها وتنشر صورة زفافها على شاب مكسيكي عبر "إنستغرام"

كشفت الفنانة الجزائرية الشابة داليا شيح نجمة برنامج المواهب "أرابز غوت تالنت" بموسمه الثاني عن شكل زوجها عبر حسابها الخاص في "إنستغرام".

وكانت شيح والتي ظهرت في البرنامج بعمر الـ 15 عامًا، صدمت جمهورها بإعلانها زواجها من شاب مكسيكي يُدعى إنزو لورنيس في شهر تموز/يوليو الماضي.

ولم تنشر أي صورة واضحة لزوجها واكتفت بنشر صور من الزفاف لا تكشف عن شكلها، وبعدما نشرت صورة تجمعهما في أحد المطاعم مُغطية وجهه بإيموجي القلب، طالبها المتابعون بالكشف عن شكله، لتقوم بتلبية طلبهم على الفور عبر نشر صورة واضحة من حفل الزفاف.

وكان خبر زواج الفنانة الشابة داليا شيح أثار ضجة بين الجمهور، والذي ما زال يذكرها بإطلالتها الأولى في الموسم الثاني من برنامج أرابز غوت تالنت الذي عُرض في عام 2012، إذ تفاجأ الجمهور بأن شيح أصبحت فتاة بعمر الشباب، مُختفلة بزواجها.

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وبدأت داليا شيح وهي مواليد عام 1997 مشوارها الفني من برنامج المواهب أرابز غوت تالنت مُحققة المركز الثالث في البرنامج، كما شاركت في برنامج المواهب ذا فويس بنسخته الفرنسية عام 2015، وانضمت إلى فريق الفنان ميكا بعد تقديمها أغنية "Russian Roulette".

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