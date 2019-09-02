مِنَّة فضالي تفاجئ جمهورها بصور جريئة على شاطئ البحر

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مجموعة من الصور الجريئة لها، أغضبت العديد من متابعيها.

وظهرت منة في الصور وهي على شاطئ البحر، مرتدية "مايووه" واستعرضت الوشم المرسوم على ظهرها.

وكان من بين أبرز تعليقات متابعيها، "بعد مرور دقائق من نشر منة لهه الصور، انهالت عليها العديد من التعليقات التي هاجمتها بسبب هذه الإطلالة، التي وصفها معظمهم بالجريئة".

وتشارك الفنانة منة فضالي، في الفيلم الجديد "ماكو" والذي يشارك فيه النجم التركي مراد يلدريم والفنان السوري قصي خولي.

وبدأت منة فضالي، تصوير مشاهد فيلمها اليوم بمنطقة شبرا منت حيث ظهرت في موقع شبيه للحارة المصرية البسيطة.

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والعمل بطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.

ويُعد "ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ ملىء بالذكريات.

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