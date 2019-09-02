شكرا لقرائتكم خبر عن "نص حياة" اسم الحكاية الرابعة فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، تصوير مشاهدهم فى الديكورات الخاصة بالعمل، ونكشف عنوان الحدوتة الجديدة للعمل، والتى تحمل عنوان "نص حياة"، ويقوم ببطولتها كل من الفنانة رانيا منصور والفنان شريف سلامة، والتى تتضمن خمس حلقات كعادة المسلسل الذي يتضمن حكايات منفصلة كلاً منها تصل إلى خمس حلقات تعرض أسبوعياً.

"نص حياة" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، وتعد الحكاية الرابعة للمسلسل، بعد انتهاء صناع العمل من تصوير 3 حكايات حتى الآن هم "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، و"براد شاى" بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر ومى فخرى وإخراج محمد سلامة، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين وطاهرة وياسمين كساب وصبا رفاعى وإخراج مصطفى فكرى.