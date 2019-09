شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كيفن هارت فى الظهر بعد تعرضه لحادث ليست خطيرة ويظل بالمستشفى للإطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت التقارير التي نشرتها بعض المواقع منها " irishtimes" أن إصابة الممثل الكوميدى كيفن هارت في الظهر ليست في النخاع الشوكي، وهو قادر على المشي وتحريك أطرافه بشكل طبيعى، وحاليًا لايزال هارت في المستشفى يخضع لبعض الاختبارات لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية للإصابات الأخرى أو لا.

وكان قد تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة في الظهر" بعد حادث سيارة في لوس أنجلوس في منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع في وقت وقوع الحادث.

وذكر التقريرأن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

وذكر تقرير الدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج ونقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " bbc ".

يشتهر هارت بأدواره الكوميدية في أفلام مثل Ride Along و The Secret Life of Pets.، كما انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.