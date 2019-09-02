شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد رمضان عن أبنائه بعد نشر صورته معهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة له بصحبة أبنائه كنز وعلى، وكتب رمضان تعليقا على الصورة:"علي وكنز اللي في الصورة وحنين معاهم في قلبي ربنا يحفظهم ويحميهم ويحفظ أبناءكم جميعاً".

محمد رمضان احتفل مؤخرًا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، الـ2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان أحيا حفل غنائى فى الساحل الشمالى، بحضور محبيه.

محمد رمضان عرض له مؤخرًا مسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.