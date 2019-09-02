شكرا لقرائتكم خبر عن "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين يلقى استحسان في مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض امس الأحد الفيلم اللبناني "جدار الصوت" إخراج أحمد غصين ضمن فعالية أسبوع النقاد في مهرجان فينسيا وهو يعتبر الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك عن هذه الفئة .

وكان غصين حاضر مع معظم ممثلي الفيلم نذكر منهم بطرس روحانا وعصام بو خالد و كرم غصين وسحر منقاره، فاستقبل العاملون في صناعة السينما والجمهور الإيطالي الفيلم بحفاوة ولاقى استحسان ملفت ايضاً عند النقاد العالميين والإيطاليين اذ كانوا بدورهم قد شاهدوا الفيلم يوم السبت الماضي.

الفيلم يتحدث عن مروان، 30 عاماً يتوجه إلى الجنوب في عام 2006 عند شن الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان بحثاً عن والده، يجد نفسه محاصراً مع 4 من أبناء بلدته في منزل احدهم. تستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى ، وسرعان ما تأخذ الأمور منحة غير متوقعة.

جدار الصوت هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج احمد غصين.

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