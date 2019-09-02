شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كيانو ريفز.. اعرف أسرار بطل ثلاثية ماتريكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم العالمى كيانو ريفز، وهو ممثل كندي ، من أم بريطانية وأب منحدر من أصول إنجليزية أمريكية برتغالية، وقف أمام العديد من نجوم هليود مثل وتشارليز ثيرون وساندرا بولوك وآل باتشينو وغيرهم من النجوم ، وهو معروف بسلسة أفلام الشهيرة ثلاثية ماتريكس. (ماتريكس) فيلم سينمائي من نوعية الخيال العلمى تم إنتاجه في الولايات المتحدة الامريكية ، بطولة كيانو ريفز، لورنس فيشبورن، وكاري آن موس ، يتحدث الفيلم عن عالم افتراضي يدعوة الفيلم (ماتريكس) صنع من قبل آلات حسية واعية بغرض تدجين الإنسان وإخضاعه لاستخدامهم كبطاريات (مولدات طاقة) لصالحهم. ومن أهم أعماله: Advertisements (محامي الشيطان) مع آل باتشينو ، (الماتريكس) بأجزائها مع لورنس فيشبورن، وكاري آن موس ، (نوفمبر الحلو) مع تشارليز ثيرون، (منزل البحيرة) ، و (سرعة ) مع ساندرا بولوك، وغيرها من الأفلام.







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