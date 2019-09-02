شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سوسن بدر ملكة فرعونية بمجلة "بازار" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر بصورة تشبه ملكة فرعونية، بمجلة "بازار" الأمريكية بنسختها العربية، مؤكدة على سعادتها بظهورها بها لأول مرة.

ونشرت سوسن بدر، الصورة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"سعيدة جدا بظهورى فى مجلة بازار لأول مرة إن شاء الله الصور تعجبكوا". Advertisements وكانت أكدت النجمة سوسن بدر إنها تتمنى تقديم جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" بعد النجاح الذى حققه الجزءان السابقان خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها حتى الآن لم تعلم إذا كان هناك تقديم جزء آخر أم لا.

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