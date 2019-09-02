مهرجان فينسيا يمنح جولي آندروز جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان فينسيا جولي آندروز جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر، وهي النجمة البريطانية الشهيرة الحاصلة علي الأوسكار عن فيلم Victor Victoria و Mary Poppins ، وهي النجمة الشهيرة التي أحبها الجمهور بشكل كبير من خلال فيلم The Sound of Music التي ترشحت من خلاله للأوسكار. وكان مهرجان فينسيا فى دورته الـ 76 ، منح المخرج الإسباني الكبير بيدرو ألمودوفار جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر أيضا. الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا افتتحت فعاليتها الأربعاء الماضي في الفترة وتستمر حتي 7 سبتمبر المقبل. Advertisements

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