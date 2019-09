شكرا لقرائتكم خبر عن دور أكبر ومهم لـ "كيفن هارت " فى الجزء الثانى من Hobbs & Shaw والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من مفاجآت فيلم Hobbs & Shaw كان ظهور الممثل الكوميدى كيفن هارت، وكان قد ظهر الممثل للمساعدة في مهمة هوبز وديكارد وهاتي لوقف بريكستون الذى قام بدوره أدريس ألبا.

وعلى الرغم من أن دور هارت لم يكن كبيرا ألا أن دوره كان مؤثرا في الفيلم، ولذلك كشف التقرير الذى نشر على موقع "wegotthiscovered" أن الممثل سيعود في الجزء الثانى من Hobbs & Shaw.

ومن المقرر أن يكون دور هارت في الجزء الثانى أكبر وأكثر تأتيرا، وعلى الرغم أن شركة يونيفرسال لم تعلن رسميا وجود جزء ثانى من الفيلم، ألا أن كل التقارير المنشورة أكدت أن الشركة ستعلن عنه قريبا.

وكان قد تعاون الثنائى هارت ودواين جونسون في العديد من الأفلام مثل عبر Jumanji: Welcome to the Jungle، وباقى أجزاء الفيلم القادمة، والتي تؤكد على وجود كيمياء بين هارت وجونسون في التمثيل.

Advertisements

وكان قد نقل الممثل الكوميدي كيفين هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة في الظهر" بعد حادث سيارة في لوس أنجلوس في منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع في وقت وقوع الحادث.