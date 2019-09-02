شكرا لقرائتكم خبر عن من سيمثل مصر أمام العالم بجائزة الأوسكار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مداولات اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين لاختيار الفيلم المصري المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، عن اختيار قائمة قصيرة مكونة من أفلام : "ورد مسموم "، "ليل خارجي"، "الفيل الازرق"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد" ، وهي القائمة التي سيتم اختيار منها فيلم واحد فقط ليمثل مصر في الأوسكار، وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار في استقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي .

فيلم "الفيل الأزرق 2" طرح يوم 25 من شهر يوليو الماضى أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين واستمر فى المنافسه مع أفلام الموسم وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.