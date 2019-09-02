شكرا لقرائتكم خبر عن ما لم تشاهده في حفل تامر حسني بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة عشر عاما مرت على انطلاق أول ألبوم غنائي للفنان تامر حسني، خمسة عشر عاما من النجاح المتواصل بدون راحة وبدون وضع سقف للطموح، فالأمر أشبه برحله لم تنتهي فالأمر بالنسبة لتامر حسني تحدي لآخر لحظه في عمرة.

في الساحل الشمالي، احتفل تامر حسني بشكل خاص بمرور 15 عاما على انطلاقه، وعشنا معه كواليس هذا الاحتفال الذى احتوى علي الكثير من المفاجئات والكثير من المشاهير الذين شاركوا تامر نجاحه علي مدار الخمسة عشر سنه السابقه.

أكرم حسني: مجهود تامر حسني في 15 عام يساوي 45 عام

أكد الفنان أكرم حسني أن المجهود الذي بذله تامر خلال الخمسة عشر سنه الماضية مجهود يعادل 45 سنه عمل فهو مجتهد جدا ويقوم بالتطوير من نفسه جيدا، ولذلك هو يستحق كل ما حصده من تكريم وجوائز حصل عليها خلال الخمسة عشر سنه الماضية والدليل علي ذلك هو حب الناس والجمهور الذين يتزاحمون أمام البوابات للدخول للحفل وذلك يستحقه تامر عن جدارة، وأضاف أكرم أنه يقوم بتصوير فيلم وتامر يقوم بتصوبر فيلم وعندما ينتهيان هما الاثنين من تصوير فلميهما سيلتقيان بعمل يجمعهما سويا.

كريم محسن: تامر أول من أعطاني فرصة في بداية حياتي

أكد الفنان كريم محسن أنه تربطه علاقة صداقه قويه مع تامر حسني وأنه يعتبره كأخ كبير له، وقال أنه قد جمعهم أكثر من عمل فقام بتلحين أغاني كثيرة له مع مشاركته أيضا في بعض الاغاني مثل أغنيه “come back to me”، وأضاف أن تامر يمثل له شيء كبير جدا فهو من قام بإعطائه الدفعة الأولي التي كان يحتاجها في بداية حياته.

شحتة كاريكا: جئت الحفل لأدعم تامر حسني

قال المغني شحته أن وجوده في الحفلة هو حب ومسانده وشكر لتامر الذي أثبت أنه أفضل مطرب في أفريقيا والوطن العربي خلال الخمسة عشر سنه الماضية، مؤكدا أن تامر يمثل له أخ وهو يحبه جدا ودائما ما يتبعه في كل ما يفعله لكونه نجم الجيل ونجم الإحساس العالي.

محمد رحيم: أشعر بالسعادة حينما أرى نجاح تامر حسني

قال الموسيقار محمد رحيم أن تامر بالنسبة له ليس مجرد مغني يقوم هو بمشاركته العمل بل يعتبره أنه أكثر من صديق فهو يعتبره رحلة عمر وحلم قديم جدا مشترك بينهم، فيشعر بالسعادة والفخر عندما يري النجاح الكبير الذي وصل إليه تامر، مشيرا الي أنه يحب تامر جدا وأن كل الذي وصل اليه تامر ما هو إلا حلم كان يحلم به منذ بدايات تامر وقد تحقق الحلم .

تامر يحيي: أخذنا شهور للإعداد للحفل

أكد تامر يحيي أن التحضير للحفل أخذ شهور طويلة لكي يخرج بشكل رائع فالأمر يحتوي على عدة أمور مهمة منها تأمين دخول وخروج الجمهور من البوابات قبل وبعد الحفل وتأمينهم داخل الحفل والحرص على عدم حدوث احتكاك ومشاحنات بينهم وبين الأمن وأيضا لعدم دخول فئة على فئة وأيضا لاستمتاعهم بالحف والشو المقام علي المسرح، وأضاف أنه تم العمل علي التحضير للاحتفالية الخاصة بتامر عن طريق استقدام الفرقة العالمية "جيبسي كينجز" الذين أبدوا ساعدتهم الكبيرة بمشاركة تامر تلك الاحتفالية.

صلاح جودة: حفل تامر حسني استعراض موسيقي كبير

قال جوده أن حفله تامر حسني تعتبر بالنسبة له استعراض موسيقي كبير للغالية ومهم، لتقديم كل أغنيه باستعراض مختلف عن الأخرى وأكد على اهتمام تامر الشديد بالصورة وجودتها ليقنة بأن الصورة هي الشيء الوحيد الذي ينقل الحفله للجمهور الذي لم يستطع الحضور، وأضاف أن تامر دائما يتحدث معهم ويقول لهم أن الذي يقوم بالعمل معه يجب أن لا يضع سقف للطموح والنجاح ويجب أن تكون دائما سابق الجميع.

مايسة نصر: العمل مع تامر يعطينا فرصة لإخراج أفضل ما لدينا

وقالت إنه بمناسبة مرور خمسه عشر عاما علي صدور أول ألبوم لتامر حسني تم تجهيز أكثر من عرض استعراضي مع كل أغنيه لتامر مع حضور طبعا الفرقة العالمية "جيبسي كينجز"، وأكدت أن العمل مع تامر حسني يعطي فرصه للشخص علي أخراج أفكار خارج الصندوق وتنفيزها وأيضا العمل مع نجوم عالمين أمثال "الجيبسي كينجز".





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