شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن بصيبص تنتهى من تصوير مشاهدها بفيلم "العارف" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مؤخرا الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "العارف" فى دولة بلغاريا بطولة النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، والمقرر عرضه فى أجازة نصف العام ، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، حيث جمعت المشاهد كلا من أحمد عز وفهمى ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص.

وفى سياق آخر، عرضت أولى حلقات مسلسل "عروس بيروت" بطولة النجم التونسى ظافر العابدين وكارمن بصيبص، والذى لفت انتباه الجمهور منذ انطلاق أول حلقاته ، عروس بيروت تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول قصة حب نشأت عندما يلتقى "فارس" الذى يؤدى دوره ظافر العابدين بثريا "كارمن بصيبص، والتى تعمل مغنية فى أحد الملاهي الليلية، لكن لقاءهما وحبهما كان سببا فى بداية المشاكل بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، خاصة ليلى "تقلا شمعون" والدة فارس.

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مسلسل عروس بيروت بطولة ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.

يذكر أن فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.