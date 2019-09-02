كارا ديليفين: عملي كعارضة أزياء كاد أن ينهي مسيرتي بالتمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة البريطانية كارا ديليفين عن أن الخلفية التي تملكها في مجال عرض الأزياء صَعَّبَت عليها مهمة التحول لممثلة؛ لأنها كانت تحاول دومًا الظهور بإطلالات "مثيرة".

وحوَّلت العارضة الشهيرة مسارها العملي باقتحامها مجال التمثيل عام 2012 بعد مشاركتها في فيلم "آنا كارينينا"، واعترفت في الوقت نفسه أن المخرج جو رايت كان يُذَكِّرُها باستمرار بضرورة التخلص من الأساليب التي تعلمتها من مجال عرض الأزياء ليكون بوسعها التأقلم بشكل سريع في عالم التمثيل الذي يتطلب مهارة خاصة.

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وصرّحت كارا البالغة من العمر 27 عامًا للنسخة البريطانية من مجلة "ايل" الشهيرة بقولها: "أصابتني الموضة حقًا بلعنة حين تعلق الأمر بالتمثيل. فلدى ظهوري في أول أعمالي التمثيلية، وهو فيلم (آنا كارينينا)، كان يأتيني المخرج في كل مرة ويقول لي تخلصي يا كارا من عباءة عرض الأزياء، توقفي عن أن تبدي جميلة فنحن هنا للتمثيل".

ولم تخجل كارا أيضًا من الاعتراف بأن محاولتها تعلم ألا تكون محور اهتمام الكاميرا أثناء المشاهد التمثيلية التي تؤديها لم تكن بالعملية السهلة بالنسبة لها على الإطلاق؛ لأن طبيعة عملها الأصلية كعارضة كانت تدربها على معرفة وجود الكاميرا طوال الوقت، في حين أن العكس يكون مطلوبًا حين يتعلق الأمر بمجال التمثيل.