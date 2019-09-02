براد بيت ينضم لعائلة كارداشيان.. والجمهور "يُجنّ جنونه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في سابقةٍ فريدةٍ من نوعها، فاجأ الممثل العالمي الحائز على جائزة أوسكار براد بيت، 55 عامًا، ضيوف مُغنّي الراب كانيه ويست وأفراد عائلة آل كارداشيان، بحضوره خدمة يوم الأحد التي يُقيمها النّجم كُلّ أسبوع.

ورغم مُحاولات بيت بالتّخفي خلف زوجٍ من العدسات الشّمسية وقُبّعة بريكستون، لم يستغرق الضّيوف سِوى دقائق قليلة للتعرّف عليه، كيف لا وهو واحدٌ من أشهر الوجوه على هذه الأرض.

ومِن الأمور التي لفتت الانتباه إلى بيت إلى جانب وسامته، أخلاقه وحُسنُ تعامله مع الجميع الذين احتشدوا حوله من أجل التقاط الصّور التّذكارية، فكان يبتسم لهذا ويُحيّي ذاك، بل وعندما كان النّاس يُنادونه بـ "السيّد بيت"، قال لهم نادوني ببراد فقط.

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تواجد في الخدمة أيضًا بيغ بوي، مُذيع محطّة راديو Real's 92.3، والذي التقط صورةً مع براد، وكتب عليها تعليقًا فُكاهيًا قال فيه "عندما يتوسّل إليك براد بيت لأجل التقاط صورةٍ معك، ماذا تفعل؟ تلتقط الصّورة".

كما وتمكّن الضّيوف من التقاط صورِ فتيات كارداشيان اللواتي حضرن الخدمة، فظهرت كيم مُرتديةً إطلالة سوداء من رأسها لأخمص قدميها، وقد اعتمدت تسريحة الظفيرة العلوية، أمّا كورتني، فقد ارتدت بنطلونًا أبيض نسقته مع تي شيرت لونه مشمشي، كما تواجد أيضًا كُل من كيندال وكلوي، لكن لم يُشاهد أيّ من أحفاد العائلة الثمانية.