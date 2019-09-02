راغب علامة يؤكد أن إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال

في تصريحات للفنان اللبناني "راغب علامة " لبرنامج عرب وود تحدث عن قرار إليسا الذي أعلنت عنه مؤخرا بالاعتزال . وقال راغب علامة إنها سوف تتراجع عن هذا القرار إذا كانت قد اتخذته عن غضب .

وأكد إنه من المستحيل أن تترك إليسا الفن وتتوقف عن الغناء وتجلس في البيت بحسب "نورت" . وأضاف أن إليسا تحب الفن وتقدم أغاني جميلة جدا ولديها جمهور كبير . Advertisements قد يهمك ايضاً: راغب علامة يهنئ هاني شاكر بفوزه في انتخابات نقابة الموسيقيين راغب علامة يتعاقد على إحياء عدد من حفلات الصيف بعدد من الدول.

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